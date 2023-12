Tommaso Gilardoni, amico di Leonardo Apache La Russa e con lui indagato per violenza sessuale in seguito alla denuncia di un’ex compagna di scuola del figlio del presidente del Senato, è in Procura a Milano per l’interrogatorio. Gilardoni è accompagnato dal legale Alessio Lanzi per essere sentito dall’aggiunto Letizia Mannella e dal pm Rosaria Stagnaro, nelle indagini condotte dalla Squadra Mobile. Il dj ha ricevuto un invito a comparire. In teoria potrebbe scegliere di avvalersi della facoltà di non rispondere. La Russa junior, invece, non sarà sentito oggi ma nei prossimi giorni, perché non è in Italia in questo periodo. Così è iniziata la fase degli interrogatori da parte dei pm dei due indagati. Interrogatori che saranno anche l’occasione per chiedere ai due giovani il consenso per comparare il loro profilo genetico con l’unica traccia di Dna, compatibile con un profilo maschile, individuata sui reperti sequestrati.