Uccisa dal marito in una stanza di albergo, lui confessa

Ha ucciso la moglie e poi è uscito dall’albergo, in Liguria. L’uomo, Alfredo Zenucchi si è allontanato con la sua auto, una C3 bianca ed è stato rintracciato dai carabinieri in Lunigiana Con la moglie Rossella Cominotti risiedeva a Cavatigozzi, alle porte di Cremona: la coppia è titolare dell’edicola in centro a Bonemerse, nel cremonese. Di loro non si avevano notizie da due settimane: erano spariti nel nulla. Un post su Facebook pubblicato dalla cugina della donna proprio tre giorni fa invitava chiunque avesse notizie della coppia a farsi avanti: “I telefoni – si legge nel post – non ricevono più chiamate e neanche whatsapp funziona. Siamo molto preoccupati. Aiutateci”. La donna è stata trovata morta ieri mattina ella camera dell’hotel di Mattarana, in provincia di La Spezia. A ritrovare il corpo è stato il personale dell’hotel a Mattarana. Il marito, che era stato visto uscire poco prima, è stato fermato dai carabinieri di Pontremoli, in provincia di Massa Carrara, nel corso di un posto di blocco disposto per trovarlo. E’ stato subito interrogato. “Volevamo farla finita. Prima dovevo uccidere lei, poi mi sarei tolto la vita io. Ma alla fine non ce l’ho fatta” ha detto ai carabinieri.