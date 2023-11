Dal Lambro emerge il cadavere di un uomo

Il corpo di un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato ritrovato oggi nel fiume Lambro. Lo comunicano i vigili del fuoco, intervenuti intorno alle 13 in via Rombon a Milano. Sul posto gli esperti del Nucleo SAF e APS . Presente anche la polizia scientifica. Il corpo, in base a quanto riferiscono i vigili del fuoco, era senza vestiti e in avanzato stato di decomposizione. A dare l’allarme è stato un passante.