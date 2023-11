Giornata degli alberi, in Lombardia un capoluogo su due è sotto la media

Si celebra oggi, 21 novembre, la Giornata nazionale degli alberi. Stando agli ultimi rilevamenti in Italia i boschi attualmente ricoprono oltre 11 milioni di ettari di superficie, pari al 36,7% del territorio nazionale, per un totale di oltre 12 miliardi di alberi, pari a 200 alberi per ciascun cittadino. Nelle foreste italiane si trovano invece 139 riserve naturali dello Stato, 166 boschi vetusti, 2.730 boschi da seme, 4.288 alberi monumentali, 120 differenti specie di alberi, 350 specie di arbusti, 5 mila specie di funghi, 2.145 specie di licheni, 117 mammiferi terrestri, 250 specie di uccelli nidificanti, 56 specie di rettili e 46 specie di anfibi. Allo stato attuale, le Regioni con il maggiore numero di alberi monumentali sono il Friuli Venezia Giulia (455), la Sardegna (407), la Lombardia (366), il Piemonte (319) e la Campania (305). I Comuni d’Italia dove è stato censito il maggior numero di patriarchi verdi sono Napoli (52 alberi), Caserta (51 alberi), Priverno (48 alberi), Palermo (46 alberi) e Roma (42 alberi). “La messa a dimora di nuovi alberi in Lombardia, dove la disponibilità di verde urbano per abitante in un capoluogo di provincia su due è inferiore alla media nazionale di 32,5 metri quadrati, diventa strategica per rompere l’assedio dello smog nelle città e affrontare l’emergenza climatica”. È quanto afferma la Coldiretti regionale sulla base dei dati Istat in occasione della giornata nazionale degli alberi, che si festeggia per valorizzare il patrimonio arboreo italiano”.

OLTRE 7.700 NUOVI ALBERI PER LA CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO

Nell’ambito del national Biodiversity Future Center (NBFC), il primo Centro nazionale di ricerca dedicato al monitoraggio, alla conservazione, al ripristino e alla valorizzazione della biodiversità italiana, promosso e coordinato dal CNR, un gruppo di ricerca multidisciplinare è al lavoro per allestire siti di “afforestazione” sperimentale in diverse città italiane. Al Nord si parte della Città Metropolitana di Milano e in particolare dai comuni di Abbiategrasso, Albairate e Corbetta, che sono pronti a ospitare 7.728 nuovi alberi. Il gruppo di ricercatori – botanici, forestali, architetti ed esperti di progettazione urbana – è coordinato da Maria Chiara Pastore del Politecnico di Milano e da Massimo Labra, docente di Botanica dell’Università di Milano Bicocca, che sentiamo al microfono di Radio Lombardia.