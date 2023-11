Investito da un’auto pirata, è grave

Un uomo di 38 anni è stato investito la notte scorsa mentre attraversava la strada in via Morgantini a Milano. Si trova ora in ospedale in gravi condizioni, con varie fratture e un forte trauma cranico. Il conducente del mezzo non si è fermato a prestare soccorso. Il pirata della strada si è presentato poi questo pomeriggio in caserma dai carabinieri, alla stazione Musocco dei carabinieri di Milano. E’ un uomo di 45 anni, italiano. L’incidente è accaduto intorno alle 3. Il pedone stava attraversando la strada al di fuori delle strisce pedonali ed è stato travolto dal mezzo pirata. Il ferito è stato portato dagli operatori del 118 all’ospedale San Carlo.