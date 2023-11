Grave operaio folgorato in un’azienda nel milanese

Un grave incidente sul lavoro si è verificato questa mattina nel Milanese, all’interno di un’azienda a Pessano con Bornago (Milano). A rimanere folgorato un operaio di 45 anni, che è stato trasportato in codice rosso all’ospedale. E’ accaduto alle 8.30 in un’azienda situata in via Volta 11, la Albaplant, che produce forni industriali. L’uomo – ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Gerardo di Monza – stava lavorando a un impianto elettrico. Dell’accaduto sono state informate la Procura di Milano e l’Ats.