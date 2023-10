Stop al traffico privato in centro a Milano, Sala: “poi tutti saranno contenti”

“Credo che se avessero fatto un sondaggio del genere all’epoca” della pedonalizzazione “di corso Vittorio Emanuele o di via Dante, sarebbe venuta fuori la stessa cosa. Quindi non è che non voglio dare peso a questo, ma conosco la storia, conosco la storia di Milano“. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando la contrarietà allo stop al traffico privato in centro città da parte dei commercianti, secondo quanto rilevato da un sondaggio della Confcommercio. “In principio c’è grande prudenza e poi tutti diventano contenti. Credo che sarà anche in questo caso così. Però vedremo“, ha concluso a margine della commemorazione di Giuliano Banfi alla Casa della Memoria. I commercianti chiedono anche più controlli su ciclisti e monopattini. “E quello è giusto. Non è semplice, però certamente bisogna fare di più. Lo capisco“.