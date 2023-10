Forza Italia, in Regione arrivano due consiglieri dalle liste Moratti e Fontana

Continuano le manovre di allargamento di Forza Italia in Lombardia. Dopo il rientro di Letizia Moratti e la disponibilità a collaborare manifestata dall’ex sindaco di Milano Gabriele Albertini, oggi è il turno di due nuovi ingressi che andranno a rinforzare il gruppo in Consiglio regionale. I consiglieri lombardi Ivan Rota, eletto tra le fila di Lombardia Migliore, la lista civica di Moratti, e Jacopo Dozio, entrato in Aula con la lista Fontana, hanno infatti aderito a Forza Italia portando a 8 il numero di consiglieri del gruppo. Rota sarà presentato domani nella sede di Forza Italia a Bergamo alla presenza del coordinatore lombardo azzurro Alessandro Sorte e del capogruppo Fabrizio Figini. Rota è uno dei firmatari della proposta di intitolazione a Silvio Berlusconi dell’aeroporto di Malpensa. “Continua la crescita di Forza Italia in Lombardia: oggi hanno aderito al nostro movimento due consiglieri regionali, Jacopo Dozio e Ivan Rota. Il gruppo azzurro al Pirellone si rinforza e passa quindi da sei a otto consiglieri, che completano la squadra regionale composta anche da due assessori e un Sottosegretario”. Lo afferma Alessandro Sorte, deputato di Forza Italia e coordinatore regionale azzurro della Lombardia. “Con il segretario nazionale, Antonio Tajani e Letizia Moratti, la nuova presidente della consulta nazionale – prosegue – stiamo lavorando sul territorio per costruire una squadra forte e determinata in vista delle prossime sfide: le elezioni europee, ma anche le elezioni comunali, visto che nel 2024 saranno circa mille i comuni lombardi chiamati al voto. Siamo molto soddisfatti perché registriamo adesioni ormai quotidiane, anche di peso, come quella dell’ex sindaco di Milano, Gabriele Albertini, che si è messo a disposizione per il rilancio del partito. Siamo sulla strada giusta: stiamo costruendo la vera casa dei moderati, il punto si riferimento del Partito Popolare Europeo nel nostro Paese. Siamo lealmente nella coalizione di centrodestra, ma manteniamo convinti la nostra identità e restiamo saldamente ancorati ai nostri valori atlantisti, europeisti, liberali”. Sorte dà infine il benvenuto in Forza Italia “a Stefania Zambelli: darà un contributo importante all’azione del nostro partito al Parlamento Europeo. Un nuovo ingresso importante, che si aggiunge ai tanti registrati negli ultimi mesi, e che dimostra come Forza Italia sia un partito vivo, che raccoglie consenso e ha voglia di futuro”, conclude.