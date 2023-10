Sospesa la licenza ad un bar nel milanese

Il Questore di Milano Giuseppe Petronzi ha decretato la sospensione per 15 giorni della licenza al “Bar Fenix” di Paderno Dugnano (MI). Lo comunica la Questura di Milano.

I carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni hanno notificato la sospensione al responsabile dell’attività, in quanto a seguito di numerose segnalazioni è risultato essere frequentato da numerosi clienti con precedenti di polizia, per reati in materia di stupefacenti, contro la persona, il patrimonio, per guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti e in materia di armi. In particolare, nei mesi da maggio a settembre scorso, i carabinieri sono intervenuti per schiamazzi causati da clienti che disturbavano il riposo notturno dei residenti della zona e a settembre per una rissa scoppiata tra un gruppo di clienti all’esterno del locale. Lo scorso anno, era già stata sospesa la licenza per 7 giorni, per analoghe problematiche.