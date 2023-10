Sciopero dei mezzi e pioggia, sarà un venerdì nero per il traffico

Lo sciopero generale per venerdì 20 ottobre è stato confermato e i trasporti in tutti le città italiane saranno a rischio, e anche a Milano. L’astensione dal lavoro è stata proclamata dalle sigle autonome Cub, Sgb, Si Cobas, Adl Varese e l’Usi, Unione sindacale italiana. A Milano la protesta potrebbe coinvolgere le metropolitane dalle 18 al termine del servizio mentre le linee di superficie dalle 8.45 alle 15 e dalle18 fino al termine del servizio. In Lombardia i treni di Trenord sono a rischio dalle 21 di giovedì 19 alle 21 di venerdì 20 ottobre. Venerdì è prevista tra l’altro una giornata di forte maltempo con pioggia diffusa a Milano e in tutta la Lombardia: facile prevedere forti difficoltà negli spostamenti e traffico congestionato.