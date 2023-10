“Sono stato avvertito dal questore dell’operazione a cose fatte. Bene che abbiano fermato qualcuno che poteva rappresentare un rischio per la nostra città. La vigilanza deve essere alta ma credo che ci sia una collaborazione da parte di tutti. Certamente col buonsenso credo che ci sia molta più attenzione”: lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala a margine dell’inaugurazione della nuova Torre Botta del Teatro alla Scala in via Verdi. A chi gli chiedeva se sia preoccupato per quanto accaduto ieri a Bruxelles e se abbia timore che anche a Milano possano verificarsi fatti analoghi, il sindaco ha risposto: “Come ogni sindaco di grandi città europee in questo momento credo che ci si debba pensare. Ma è chiaro che non siamo nelle condizioni noi sindaci di potere fare prevenzione, però che il pensiero possa toccarci questo sì. Credo che nelle prossime ore incontrerò prefetto e questore o li sentirò per avere un quadro più completo”.