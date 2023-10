Custode arrestato per truffa, con i soldi andava al casinò

Un custode di 60 anni è stato arrestato perché ha tentato di vendere un appartamento di uno stabile in zona Porta Venezia, a Milano, per ben 14 volte. Il 60enne diceva ai potenziali clienti di esser stato delegato dai proprietari di casa per la compravendita, esibendo anche una “falsa perizia giurata”. Dopo la visita della casa, possibile grazie ad un mazzo in uso per le emergenze, l’uomo convinceva le vittime a versare un anticipo di 10mila euro. Parte dei soldi, ha ammesso l’uomo davanti al giudice, erano poi stati usati per andare a giocare al casinò di Montecarlo.