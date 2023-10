Moratti, sabato a Monza per Galliani. Con i consiglieri regionali di Lombardia Migliore percorso da definire

Letizia Moratti, entrata da pochi giorni in Forza Italia, è stata ospite in diretta a Radio Lombardia nella trasmissione Pane al Pane, condotta da Nicoletta Prandi. In primo piano, nel suo intervento, la difficilissima situazione in Medio Oriente: “Tutto è cominciato con la feroce aggressione terroristica di Hamas a civili inermi, giovani, donne e persino bambini. Questo gruppo terroristico tiene in scacco la popolazione palestinese a Gaza e di fatto con questo barbaro attacco ha voluto impedire la concretizzazione degli accordi di Abramo che Israele aveva definito con Arabia Saudita e Paesi del Golfo. La reazione di Israele, che ricordo essere uno Stato democratico tanto che alle ultime elezioni sono stati eletti 14 cittadini arabi sui 120 rappresentati della Knesset, è la reazione di un Paese che altrimenti si rivelerebbe inerme e debole di fronte a un’aggressione da parte di coloro che hanno sempre dichiarato di volerlo cancellare. A dramma si aggiunge dramma purtroppo, ma Hamas va fermato definitivamente. Sostengo anche io la linea del nostro ministro degli esteri Tajani che oggi proprio a Tel Aviv ha sottolineato l’esigenza di un processo di pace che porti a due Stati per due popoli, richiamando gli accordi di Oslo.

In Francia è stato accoltellato professore ad Arras da uomo che gridava: “Allah Akbar”. Il rischio in Italia e Europa?

C’è un rischio concreto di atti terroristici organizzati o frutto di singoli esaltati nei Paesi occidentali, in particolare in Europa. L’attenzione degli apparati di sicurezza è stata naturalmente innalzata anche in Italia. Spero non ci siano escalation sia in Medio Oriente con l’allargamento del conflitto, sia in occidente con atti terroristici.

La settimana politica italiana ha vissuto il clamore del suo ritorno nel centrodestra, come Presidente della Consulta Nazionale di Forza Italia, dopo che era stata vicina a dar vita al Centro con Renzi e Fioroni. Come è nata questa scelta?

Ho accettato la proposta del segretario nazionale di Forza Italia Tajani perché i valori di questo partito coincidono con l’espressione dei principi a me cari del Partito Popolare Europeo, di cui appunto Forza Italia è espressione nel nostro Paese. Il lavoro di costruzione del centro si è arenato proprio su questo aspetto: Renzi e Fioroni e prima ancora Calenda sono e restano sulle posizioni di Renew Europe, io ho sempre detto che mi richiamavo al Ppe. Ci siamo fermati riconoscendoci rispetto e stima reciproci.

Un passo per la sua candidatura alle prossime elezioni europee?

Non mi candiderò alle elezioni europee.

Cosa accadrà invece in Consiglio regionale dove sono stati eletti 4 rappresentanti della sua lista Lombardia Migliore?

Lunedì abbiamo l’Assemblea generale di Italia Migliore, l’associazione che raggruppa le espressioni civiche territoriali a me legate, tra cui Lombardia Migliore-Letizia Moratti Presidente che ha eletto 4 rappresentanti in consiglio regionale. Sarà la base a indicare la linea da seguire secondo un percorso che definiremo.

Sarà anche lei a Monza domani a sostegno di Adriano Galliani?

Certamente. Con l’amico Adriano era già intercorsa una telefonata di sostegno alla sua candidatura per le elezioni suppletive del Senato della prossima settimana, domani gli saremo tutti a fianco invitando gli elettori di Monza e Brianza a votarlo domenica 22 e lunedì 23 ottobre.