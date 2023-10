Milano, lite tra tassista e Tik Toker per pagare con il POS

Emily Pallini, professione “Tik Toker”, ha denunciato sui social una brutta avventura vissuta su un taxi a Milano. La ragazza ha raccontato che il tassista si sarebbe innervosito per la breve tratta da percorrere, aggiungendo battute razziste del tipo “Avevi paura ad attraversare la strada? Paura di tutti questi neri per strada?”. Inoltre, una volta arrivati a destinazione (dove la macchina avrebbe inchiodato e si sarebbe fermata su una pista ciclabile) la ragazza ha chiesto di pagare tramite POS, goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il tassista avrebbe, sempre secondo il racconto della Pallini, prima detto di andare a prelevare del contante e, al rifiuto della giovane, avrebbe iniziato ad urlare. Vedendo che le urla non smuovevano la giovane, ha preso le valigie e le ha sbattute per terra sul marciapiede e, non contento, avrebbe detto che “non aveva bisogno dei suoi soldi” prima di andare via sgommando. Il video della Tik Toker è stato ripreso dalla giornalista Selvaggia Lucarelli. La quale non ha mancato di commentare con “Anche oggi una storia di violenza quotidiana da parte di un tassista”.