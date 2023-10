Ispezioni a licei Setti Carraro e Manzoni di Milano e denunce alla Procura della Repubblica per odio razziale: li ha annunciati il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara che ieri mattina in visita allo storico liceo Parini di Milano, ha appreso che gli studenti del liceo Setti Carraro e della Kurva Manzoni Antifa pubblicando una foto di palestinesi esultanti dopo l’attacco a Israele, hanno scritto in una storia su Instagram: “Quant’è bello quando brucia Tel Aviv”.

“L’azione di Hamas è infame, queste persone devono essere perseguite dalla Procura della Repubblica e spero finiscano in prigione, sono di mentalità nazista, personaggi che devono essere isolati e condannati senza se e senza ma”, ha detto il ministro Valditara, mentre si trovava a far visita alla Scuola della comunità ebraica di via Sally Mayer a Milano per portare solidarietà. In serata, dai primi accertamenti della polizia, l’episodio risulterebbe riconducibile a un solo studente “politicizzato” del liceo Manzoni – non ancora identificato – e non a un Collettivo, la storia che inneggia all’attacco di Hamas. Ma il ministro Valditara ha subito disposto l’invio di ispettori nelle scuole dove vi sarebbe stata la esaltazione delle stragi commesse da Hamas. E a seguito della loro attività di verifica lo stesso Valditara ha dato mandato alla direttrice dell’ufficio scolastico regionale di predisporre una dettagliata relazione alla questura per i seguiti di competenza.