La UYBA si presenta in piazza a Busto Arsizio (VA)

Si è svolta nel cuore di Busto Arsizio (VA) la presentazione ufficiale della UYBA Volley Busto Arsizio che ha sfilato davanti ai suoi tifosi sul palco della centralissima Piazza San Giovanni. Tanto l’entusiasmo attorno a giocatrici e staff che, chiamati all’americana dal presentatore Giò Campo, nuovo speaker della e-work arena, hanno ricevuto l’abbraccio e gli applausi del numerosissimo pubblico.

«Sono molto emozionata perché già l’anno scorso era stato un sogno ricevere la chiamata per questa squadra e questo nuovo incarico sarà pieno di significato per le persone che hanno anche creduto in me». È con queste parole che si è presentata la nuova capitana Giuditta Lualdi. «Sono arrivato in una società storica, che ha vinto e non ha mai mollato. Ero molto interessato a provare ad allenare nella pallavolo femminile e abbiamo fatto un gruppo che ha una grandissima motivazione, voglia di fare, cambiare e imparare» sono state invece le parole del CT Julio Velasco.

Nella serata, chiusa dagli interventi del Pres. Giuseppe Pirola, dell’AD Gianluigi Viganò, del DG Mattia Moro e del sindaco Emanuele Antonelli sono state svelate le nuove maglie da gioco: un ritorno al passato, con la storica divisa biancorossa, protagonista dei grandi successi sportivi, che torna, ovviamente in chiave rivisitata e moderna: prima maglia rossa con inserti bianchi, seconda maglia bianca con inserti rossi, maglia del libero marrone, in omaggio a Laica, che sarà lo sponsor dedicato di Giorgia Zannoni e Simin Wang.