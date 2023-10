Desio (MB), scritta su un muro e manifesti abusivi di CasaPound

Si sono accese le polemiche per il blitz notturno di CasaPound a Desio, in provincia di Monza e Brianza, dove è apparsa una scritta del movimento di estrema destra su un muro e manifesti abusivi con lo slogan ‘Blocco navale adesso’. “Dietro a questo sfregio ci sono gruppi di estrema destra antidemocratici, gli stessi che si contraddistinguono per l’uso sistematico della violenza e che in tema di migranti ripetono gli stessi vecchi slogan utilizzati dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni” commenta la deputata e segretaria del Pd lombardo Silvia Roggiani. Un “rigurgito” che sempre secondo Roggiani “deve farci mantenere ancora più alta l’attenzione. Il clima d’odio che si sta creando è pericoloso e non va sottovalutato” conclude la deputata con una “ferma condanna per i farneticanti oltreché illegali manifesti”.