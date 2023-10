Milano, AAA cercarsi proprietari bici e monopattini (rubati)

Nei giorni scorsi, durante uno dei controlli effettuati dalla Polizia locale nelle case di edilizia residenziale pubblica, in via Aretusa 1, gli agenti del Comando di Zona 7, hanno trovato, ben nascosti in una cantina, venti biciclette e sette monopattini elettrici probabilmente rubati. Accanto a biciclette e monopattini, tutti all’apparenza nuovi o seminuovi, occultato tra rifiuti e mobili rotti, un borsone con 7 chili di hashish e 120 grammi di cocaina. Nei prossimi giorni le foto delle bici e dei monopattini saranno pubblicate dalla Polizia locale sulla pagina Facebook curata dal Nucleo bici rubate affinché possano essere reclamate dai legittimi proprietari e, previo nulla osta dell’Autorità Giudiziaria, restituite.

Sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/comunemilano.ritrovalabici/ è possibile vedere non solo i veicoli inerenti questo sequestro ma anche tutti quelli che vengono regolarmente ritrovati dagli agenti del Nucleo e in generale dalla Polizia locale. Per riavere il mezzo è necessario effettuare denuncia di furto, anche direttamente alla Polizia locale, il personale del Nucleo Bici rubate è disponibile previo appuntamento per la restituzione e per ogni richiesta di informazione.