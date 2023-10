Incidente in montagna, muore 17enne

Un escursionista di 17 anni è morto in un incidente in montagna ieri pomeriggio a Valbondione, al Pizzo Porola, nel bergamasco. Il corpo senza vita del giovane è stato recuperato con l’elicottero dei vigili del fuoco in serata. Le ricerche erano scattate attorno alle 15, dopo che il diciassettenne non era rincasato: in campo i pompieri di Bergamo e Clusone, il Soccorso alpino e i carabinieri. In serata il tragico epilogo: il giovane sarebbe caduto in un canalone. Secondo la prima ricostruzione, il ragazzo era partito all’alba, ma il mancato rientro nei tempi indicati ha allarmato i familiari, che hanno chiesto aiuto. Sono quindi cominciate le ricerche. L’elicottero dei vigili del fuoco ha effettuato dei sorvoli. Verso sera, il corpo senza vita del ragazzo è stato individuato in un canale impervio, poco al di sotto della cima del pizzo Porola.