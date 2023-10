Un altro grave incidente a Milano. Un pedone è stato investito da una moto ieri pomeriggio mentre stava attraversando in viale Jenner. L’uomo è stato soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. È in coma, in gravissime condizioni. Il motociclista che lo ha investito è stato invece visitato al Fatebenefratelli, ma non ha riportato conseguenze gravi. Sul posto gli agenti della polizia locale e i soccorritori del 118.