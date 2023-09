Milano, finto vigile truffa una signora e si fa consegnare 17mila euro

Nel mese di agosto, un’amica della vittima aveva riferito al Vigile di Quartiere del Municipio 7 che la donna, le aveva confidato di dovere dei soldi a un certo “vigile urbano”, con il quale, mesi prima, aveva avuto un piccolo incidente danneggiando lo specchietto retrovisore. Il Vigile di Quartiere ha invitato la signora presso il locale Comando della Polizia al fine di precisare il racconto in una denuncia. È emerso, così, che la vittima era stata raggirata da un uomo che, quasi sempre accompagnato da una donna, fingendosi vigile e con la scusa di dover pagare una serie di multe a seguito dell’incidente nel quale era rimasto coinvolto, si era fatto consegnare praticamente tutti i risparmi che erano sul conto: la filiale della BPM confermava la circostanza e, in particolare, l’ammanco di 17mila euro. Gli agenti hanno identificato la coppia mentre accompagnavano la signora a prelevare altri mille euro. In quel frangente i vigili hanno sentito che la signora, con problemi di memoria, aveva riportato su un diario tutti i prelievi effettuati, su richiesta del sedicente vigile. Alla luce di quanto indicato sul diario, la Polizia Locale ha visto che la donna dava denaro ai due da circa un anno. “L’operazione offre nuovamente l’occasione per richiamare l’attenzione di tutti – dichiara il Procuratore Aggiunto presso la Procura di Milano Eugenio Fusco – non soltanto delle persone anziane, a prestare la massima attenzione per non cadere vittima di inganni come quelli descritti, diffidando in particolare di quanti, nel corso di visite a domicilio ‘a sorpresa’, affermano di dover eseguire generiche verifiche o promettono rimborsi o facili risparmi”.