Pokè, oggi si celebra il più famoso piatto hawaiano

Chi di noi non ha assaggiato mai, anche solo per curiosità, una pokè? Si tratta di un piatto della tradizione hawaiana a base di pesce crudo marinato, servito generalmente freddo e consumato all’interno di ciotole rotonde, chiamate bowl. Gli ingredienti per comporre il pokè sono numerosi: alla base si trova il riso, cui si aggiungono proteine come il pesce crudo, arricchito con frutta tropicale, verdure crude o cotte, alghe, semi e salse. In Italia, secondo dati diffusi da Glovo (piattaforma di delivery), Milano si classifica al primo posto come città “ghiotta” di pokè hawaiana, seguita da Roma, Torino e Bari. Riguardo l’orario in cui gli italiani si tuffano armati di posate nella loro bowl è soprattutto per la cena, indicativamente verso le 20,00, preferibilmente nel weekend, con il venerdì come giorno preferito. Per Glovo solo nell’ultimo anno, gli ordini a domicilio sono aumentati del 15%, con un totale di 556.184 pokè consegnati (settembre 2022 vs settembre 2023), con il mese di luglio che ha fatto registrare il picco con circa 62.000 pokè ordinate attraverso la sua piattaforma.