Un escursionista ha perso la vita ieri pomeriggio a Introbio (Lecco) precipitando in una zona montana impervia, mentre stava affrontando un sentiero vicino a una cascata all’imbocco della Val Biandino. L’allarme è scattato nel pomeriggio. Sono stati mobilitati i volontari del Soccorso alpino ed è stato fatto intervenire anche l’elisoccorso da Caiolo (Sondrio), ma per l’uomo, 79 anni, non c’è stato nulla da fare. Sono in corso indagini per accertare l’esatta causa dell’accaduto. Il 79enne, residente a Olgiate Molgora, stava facendo un’escursione insieme alla moglie. Per cause da chiarire, sarebbe scivolato dal sentiero, cadendo poi nella cascata.