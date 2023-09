Francesco Renga e Nek in concerto al Forum con il loro nuovo album “RENGANEK”

L’album “RENGANEK” contiene undici nuovi brani, tutti eseguiti da entrambi gli artisti, che mostrano così la grande sinergia che unisce le loro voci, capaci di creare, insieme, un connubio unico, con sfumature sonore diverse e complementari da quelle finora affrontate nelle loro carriere soliste. L’album si apre con la grande energia che arriva grazie alla musica e al testo di “Giura Giuda”, per poi proseguire con “Scrivi una Canzone” scritta da Giuliano Sangiorgi, che firma per loro un brano delicato e dalla forte intensità emotiva, amplificato dalle voci di Francesco e Filippo, a cui seguono il ritmo incalzante di “Più Grande” e la potente ballad “Faro” (scritta da Riccardo Zanotti). Si cambia sound con “Sale”, con una base di elettronica che rimanda subito gli anni ‘90, e “Storie di Paura”, con le sue sfumature rock. “L’infinito più o meno”, primo singolo estratto dall’album, brano emozionante e profondo che affronta il tema della paternità in tutte le sue sfumature e, a

seguire, “Tutta Natura”, con il suo ipnotico giro di basso iniziale e riff di chitarra, e “A Fianco”, in cui le vocalità di Renga e Nek emergono in tutta la loro potenza e, insieme, delicatezza. Chiudono l’album “Inspiegabile”, il nuovo singolo dalla melodia coinvolgente, e “Il solito lido”, che unisce ironia, irriverenza e la leggerezza tipica dell’estate italiana.

I due artisti sono attualmente in tour, che proseguirà fino a ottobre e arriverà anche al Mediolanum Forum di Assago – MILANO (sabato 7 ottobre) e nei teatri delle principali città italiane.

Questi i prossimi appuntamenti live:

07 ottobre – Mediolanum Forum di Assago – MILANO

11 ottobre – Teatro Augusteo – NAPOLI

12 ottobre – Teatro Team – BARI

16 ottobre – Europauditorium – BOLOGNA

19 ottobre – Teatro Verdi – FIRENZE

21 ottobre – Teatro Colosseo – TORINO

I biglietti sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali.

Per info: www.friendsandpartners.it

Le date live sono prodotte e organizzate da Friends & Partners. Il concerto al Mediolanum Forum di Assago (MILANO) è realizzato in collaborazione con Showbees.

Tra le più grandi voci del panorama musicale italiano, Francesco Renga quest’anno celebra 40 anni di straordinaria carriera con all’attivo 8 album d’inediti, 1 album con orchestra, 2 album dal vivo (di cui uno insieme a Max Pezzali e Nek), ha totalizzato oltre 1 milione di copie vendute, 9 certificazioni di platino e 8 d’oro.

Cantante e polistrumentista, con alle spalle oltre 10 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e 18 album in studio, Nek è una delle voci maschili più affascinanti e amate del panorama musicale italiano. Dopo l’esordio nel 1992 con l’album “Nek”, tantissimi i successi che si sono susseguiti nei suoi 30 anni di carriera, da “Laura non c’è” a “Se io

non avessi te”, da “Almeno stavolta” a “Lascia che io sia”. Nel 2022 è uscito l’album

celebrativo “5030”, che racconta i 30 anni di carriera e i suoi 50 anni di età.