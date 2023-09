A Cremona torna la festa del torrone dall’11 al 19 novembre

Dall’11 al 19 novembre torna a Cremona la storica festa del torrone. L’edizione 2023 è stata presentata a Palazzo Lombardia insieme al presidente Attilio Fontana: “Eventi come questo – ha detto il governatore – catalizzano l’attenzione del turismo di prossimità e alimentano anche i flussi di viaggiatori da diverse parti del mondo”. In 16 anni di edizione della festa del Torrone “mai ho avuto il piacere di presentare un programma così ricco di nomi- ha sottolineato Stefano Pelliciardi, Rappresentante Sgp Grandi Eventi-. Appuntamento degno di nota è sicuramente il processo al torrone dove tra accusa e difesa il giudice deciderà se assolverlo o condannarlo. Un programma che sorprende sia dal punto di vista qualitativo che dal punto di vista quantitativo”.

Il torrone, “dolce che si tramanda di generazione in generazione”, ha aggiunto l’assessore al Turismo Barbara Mazzali, rappresenta “una straordinaria leva di marketing territoriale a vantaggio della comunità”, un “prodotto lombardo Igp che rispecchia l’identità e la tradizione di questo territorio”. Come ogni anno, saranno presenti produttori di torrone provenienti da tutto il territorio nazionale che faranno degustare il dolce simbolo della città in diverse declinazioni.