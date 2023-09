La rinascita dell’ex Trotto, da area dismessa a quartiere residenziale

E’ stato presentato a Milano il progetto di rigenerazione urbana dell’area Ex Trotto. Il quartiere avrà un nuovo volto e ospiterà oltre 3 mila persone. Nel progetto, 700 case in affitto a canone calmierato per anziani e famiglie, un asilo nido, spazi per coworking e baby sitting, palestre e un mercato urbano.

“L’inizio dei lavori è previsto per il 2024 e puntiamo a concluderli nel 2027” ha detto Mario Abbadessa, senior managing director & country head di Hines, società globale d’investimento, sviluppo e gestione immobiliare, che si è occupata di sviluppare e investire sul piano, a valle della firma del Piano Attuativo con il Comune di Milano.

Il progetto di rigenerazione urbana, invece, è firmato dallo studio internazionale di architettura Kohn Pedersen Fox Associates (KPF).

L’area, dismessa dal 2012, verrà trasformata in un nuovo distretto urbano, a prevalente vocazione pedonale, pensato per ospitare oltre 3.000 persone e creare valore sociale attraverso un mix di soluzioni abitative, con servizi di pubblico interesse e nuovi spazi verdi aperti alla comunità.

Il progetto prevede un investimento complessivo di circa 450 milioni di euro nell’arco dei prossimi quattro anni e interessa un’area di 130.000 metri quadrati.

Gli edifici storici vincolati delle ex scuderie e degli ex fienili verranno riqualificati e destinati a ospitare nuovi servizi, educativi e commerciali, a beneficio del tessuto sociale locale. All’interno del distretto ci sarà un mercato urbano di circa 3.600 metri quadrati che, in collaborazione con il Comune di Milano, promuoverà la politica del Buon Lavoro e il reinserimento sociale a livello locale, per favorire la creazione di nuova occupazione nel quartiere. Sarà destinato ad ospitare negozi a canoni calmierati riservati a produttori locali per la vendita di prodotti a Km 0 e laboratori di artigianato locale, uniti a spazi per attività aggregative.

Nel progetto, anche spazi per servizi educativi e sportivi, che potranno diventare luoghi di aggregazione per i più giovani. Nel nuovo quartiere previste 700 nuove residenze arredate in affitto a canone convenzionato, destinate a senior e famiglie, e 600 residenze in vendita in regime di libero mercato. I nuovi residenti potranno usufruire di una serie di servizi alla persona, quali co-working, baby-sitting, palestra e l’accesso a sale polifunzionali. Per gli anziani è previsto un programma di iniziative socio-culturali che consentiranno di dare un contributo socialmente utile, a sostegno delle fasce più giovani e fragili della società. Il progetto di recupero architettonico, curato dallo Studio Freyrie Flores Architettura, si integra con la realizzazione di un parco lineare ad anello lungo 1 km, che ricalca lo storico tracciato della pista dell’Ex Trotto. “Il progetto EXTM presentato oggi da Hines gioca un ruolo strategico nel quadro complessivo della Milano di domani che stiamo disegnando e realizzando, anche grazie al supporto di soggetti privati. La riqualificazione dell’area dell’Ex Trotto porterà alla nascita di un nuovo quartiere sostenibile sotto il profilo ambientale sociale ed economico, grazie al nuovo parco, ai servizi dedicati all’infanzia e allo sport e a residenze a canone convenzionato. L’ambizione è di abbattere emissioni e disuguaglianze, potenziando l’attrattività dell’area e le opportunità offerte ai cittadini. Un obiettivo possibile e fondamentale per migliorare la qualità di vita della zona”. È il commento del sindaco Giuseppe Sala. “C’è coraggio, fiducia e sogno in questo progetto, che interpreta benissimo i temi della rigenerazione urbana ma anche della città di prossimità” ha detto l’assessore alla rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi.