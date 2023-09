Autostrade inaugura la 5/a corsia dell’A8 tra Lainate e l’A9

Autostrade per l’Italia ha inaugurato il primo tratto a 5 corsie sulla A8 tra Lainate (Milano) e il bivio con la A9 per Chiasso (Svizzera). “Sono orgoglioso di assistere a un ulteriore miglioramento di questo asse viabilistico strategico. L’Autostrada A8 è il fulcro di un territorio dinamico: è doveroso proseguire nella realizzazione e nell’efficientamento delle infrastrutture in Lombardia, sia su gomma sia su ferro“. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a Lainate, nel corso dell’inaugurazione della quinta corsia dell’Autostrada A8 Milano Nord – Lainate. Alla cerimonia era presente anche l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Maria Terzi: “Il completamento di questo tratto – ha dichiarato – ci permette di compiere un ulteriore passo in avanti nella realizzazione dell’ampliamento dell’A8, una delle infrastrutture più importanti del Paese, la più grande autostrada a cinque corsie per senso di marcia d’Italia. Parliamo di un’opera fondamentale non solo per la nostra regione, ma per tutto Nord Italia, in quanto arteria vitale per il commercio, il turismo e lo sviluppo economico. Ogni giorno, infatti, 170.000 veicoli attraversano queste strade: l’intervento di potenziamento produrrà un decongestionamento significativo della circolazione e un miglioramento della viabilità“. Presenti anche la presidente della società Autostrade per l’Italia Elisabetta Oliveri. A 100 anni dall’inaugurazione della stessa Milano Laghi (A8) la presidente Oliveri si è detta “orgogliosa dell’intervento che riguarda la prima autostrada italiana, pensata da persone che hanno avuto una visione del futuro. Allora c’erano 87mila automobili in Italia, oggi invece ce ne sono 87 milioni e nella sola tratta interessata dalla 5/a corsia transitano 170 mila veicoli al giorno che raggiungono le 200mila unità nei periodi di picco”.