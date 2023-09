Provoca un incidente mortale ed evade dai domiciliari, arrestato

Your browser does not support the video tag.

I carabinieri di Desio (Mb) hanno rintracciato l’uomo che era evaso dai domiciliari, dove si trovava dal settembre 2020 perchè responsabile di un grave incidente avvenuto il 19 settembre 2020 sulla Valassina in cui morì una donna. Subito dopo l’incidente l’uomo, un ecuadoriano, 35 enne era scappato ed era stato ritrovato a casa della sorella a Muggiò.

Era stato quindi portato in carcere e successivamente ai domiciliari, con l’accusa di omicidio stradale, fuga del conducente e guida in stato di ebrezza. Ma lo scorso mese di marzo l’uomo era evaso. Grazie all’avvio di intercettazioni telefoniche e specifici accertamenti di natura bancaria, i militari sono riuscito ad individuarlo in Spagna, dove aveva trovato rifugio a casa del fratello. Ora si trova presso il carcere di Milano Opera per scontare la condanna definitiva di 7 anni https://www.radiolombardia.it/wp-content/uploads/2023/09/WhatsApp-Video-2023-09-22-at-08.15.18.mp4