Grave 73enne caduto da un tetto a Magnago (MI)

Un uomo di 73 anni è rimasto gravemente ferito cadendo da un tetto di Magnago, in provincia di Milano. Da una prima ricostruzione l’uomo era sul tetto di un concessionario di auto in via Sardegna quando, per motivi ancora sconosciuti, è caduto per circa 8 metri, finendo su un’auto parcheggiata. Tempestivi i soccorsi del 118. L’uomo è stato portato in ospedale a Legnano in codice rosso, riportando un grave trauma al torace e le sue condizioni sarebbero critiche. Sulla dinamica dell’incidente indagano i carabinieri e l’Ats.