Fabrizio Corona finisce di scontare la pena: libero da sabato

Fabrizio Corona, l’ex agente fotografico che fu arrestato nel gennaio 2013 per l’esecuzione delle condanne definitive, tra cui quelle per foto-ricatti a vip, dopo oltre 10 anni sabato prossimo finirà di scontare la pena e nella notte tra sabato e domenica tornerà ad essere libero. A Corona, difeso dall’avvocato Ivano Chiesa e che attualmente era da tempo in affidamento terapeutico, come regime alternativo alla detenzione, la Procura generale ha comunicato oggi che “la data di fine pena” è fissata per il “23 settembre 2023”, anticipata per effetto della cosiddetta “liberazione anticipata”, concessa dal Tribunale di Sorveglianza. “Grazie Avvo. Solo noi sappiamo quello che abbiamo vissuto”. Così sui social Fabrizio Corona ha commentato il provvedimento dei magistrati milanesi, ringraziando il suo legale Ivano Chiesa.