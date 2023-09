A Milano protesta dei ciclisti per la sicurezza in strada

Giovedì a Milano è prevista una manifestazione di protesta dei ciclisti per chiedere più sicurezza sulle strade. Il primo cittadino di Milano, a margine di un evento dove era presente anche il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, ha detto ai giornalisti di capire le ragioni della protesta ma ammette che avrebbe preferito che si fosse svolta non durante la settimana della moda. Il tema poi, secondo Sala, è far convivere differenti forme di mobilità all’interno dello stesso tessuto urbano e cita come esempio il referendum di Parigi dove i cittadini hanno deciso di bandire i monopattini dalla Ville Lumière. Il sindaco ha poi detto di esser “stati noi stessi a Milano ad invitare a usare meno l’auto e io non me ne pento, abbiamo anche avuto qui una incidentalità abbastanza drammatica per cui è chiaro che non siamo solo preoccupati ma stiamo cercando di capire come intervenire”. Sala ha poi concluso confermando che l’intento rimane quello di ridurre il numero di macchine che circolano in città, con buonsenso, senza fare le cose dall’oggi al domani.