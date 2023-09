Ritrovata la donna dispersa da due giorni in boschi in Valtellina

Grazie alle squadre di soccorritori in campo, dopo due giorni di incessanti ricerche è stata ritrovata la donna valtellinese dispersa, da domenica pomeriggio, sulle alpi Orobie. Era a circa 800 metri di quota, nel territorio di Forcola (Sondrio). E’ in discrete condizioni di salute, nonostante le due notti trascorse all’addiaccio, una delle quali con la pioggia battente. Paola Trivella, 56 anni, residente a Colorina (Sondrio), si è persa nei boschi durante una gita domenicale con alcuni familiari che avevano poi dato l’allarme ai carabinieri di Ardenno, tra i primi ad allertarsi e a dare il via alle ricerche. Una volta ritrovata, nella mattinata di oggi, è stata poi accompagnata per controlli in ospedale. Alla ricerca hanno contribuito gli elicotteri di Guardia di Finanza e Vigili del fuoco e i droni, Sagf-Soccorso Alpino della Gdf di Sondrio, uomini del Cnsas, pompieri e volontari della Protezione civile.