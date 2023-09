Test di IT-alert, martedì 19 alle 12 tocca alla Lombardia

Martedì 19 settembre alle 12 i cellulari in Lombardia suoneranno all’unisono per un messaggio di test di IT-alert, il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale. Chi riceverà il messaggio non dovrà far altro che leggerlo e toccare lo schermo del telefono per ripristinare le normi funzionalità del cellulare, chi vorrà, potrà anche andare sul sito it-alert.it e compilare il questionario per rendere il servizio migliore. Secondo l’Assessore alla Sicurezza e protezione Civile della Regione Lombardia, Romano La Russa, “il sistema è molto utile perché diventa sempre più importante in formare tempestivamente la popolazione in caso di calamità naturali”. La fase di test, già avviata in altre regioni, sarà completata entro la fine del 2023 per poi entrare in piena attività.