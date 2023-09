Notte di pioggia intensa a Milano. Verso le tre della scorsa notte il Seveso è uscito in zona Niguarda, in via Valfurva. L’esondazione è subito rientrata. I livelli restano però preoccupanti e fino alle 9 c’è il rischio che ci sia una nuova esondazione. La situazione è critica anche a Quarto Oggiaro. Il sottopasso di via Negrotto è chiuso e si sono accumulati più di due metri di acqua. Lo comunica l’assessore alla protezione civile di Milano Marco Granelli, che stanotte si è recato sul posto. Al lavoro una trentina di uomini, tra protezione civile e tecnici MM, è al lavoro.

“Proprio nelle scorse settimane – spiega l’assessore Granelli – l’apertura di un cantiere, finanziato da palazzo marino con un milione di euro, servirà a costruire una vasca di contenimento per evitare gli allagamenti”. In via Fabio Filzi un albero è stato sradicato dal vento ed è caduto sulla carreggiata danneggiando la linea tramviaria.