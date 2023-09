Contestata la mostra che celebra il Battaglione Azov

Contestata oggi pomeriggio in Via Dante la mostra fotografica “Eyes of Mariupol” patrocinata dal comune di Milano, che “infanga la memoria della Resistenza celebrando senza vergogna i ritratti dei comandanti e dei soldati del Battaglione Azov, una milizia neonazista dal 2014 in prima fila nel massacro dei popoli del Donbass da parte del regime nazigolpista di Kiev”, scrivono i giovani di Cambiare Rotta. “Di pari passo con le politiche di guerra e la propaganda guerrafondaia in nome di una guerra per procura portata avanti dagli imperialismi occidentali in Ucraina, questa mostra è stata la prova finale di cosa ci fosse dietro all’antifascismo di facciata del Partito Democratico: lo sdoganamento e la normalizzazione del neonazismo in nome della tenuta di un sistema, quello neoliberista occidentale, che sta trascinando l’umanità intera verso la barbarie. I giovani antifascisti milanesi hanno risposto attaccando sui pannelli della mostra le immagini che restituiscono la verità storica delle efferatezze del battaglione Azov – dalla strage dei sindacati di Odessa alla repressione dei partiti di sinistra e degli antifascisti del Donbass – e indicando l’uscita dalla Nato come condizione necessaria per rompere la gabbia dell’imperialismo euroatlantico”.