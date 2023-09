Un incendio è divampato mercoledì pomeriggio al ristorante Good di via Vittorio Emanuele a Corsico, nel Milanese. Due squadre dei vigili del fuoco stanno intervenendo sul posto con 20 uomini per le operazioni di spegnimento. Secondo quanto emerso dai primi rilievi, le fiamme si sarebbero sviluppate in un solo punto del locale e il rogo è stato circoscritto rapidamente. Nessuno era presente all’interno quando è scoppiato l’incendio.