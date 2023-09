“La pioggia del 27 agosto non ci voleva, perché ha rallentato alcune attività e ne ha aggiunte delle altre, però siamo nel cronoprogramma che ci siamo dati”. Lo ha detto la vicesindaco di Milano, Anna Scavuzzo, a margine della conferenza stampa di apertura del XIV congresso mondiale di Psico-oncologia all’Università degli Studi di Milano, in merito alle tempistiche di completo ripristino dei danni che la città ha subito a seguito delle ondate di maltempo del 25 luglio e 27 agosto. “Ieri – ha continuato Scavuzzo – abbiamo chiuso il mese di agosto un po’ come l’avevamo aperto, con tutto il sistema che fa il punto insieme. L’emergenza causata dal 25 luglio ha avuto un primo passaggio. Oggi stiamo lavorando non più solo per la messa in sicurezza, che abbiamo completato, ma per tutti quei dettagli che fanno la differenza anche rispetto alla fruibilità della città. Abbiamo fatto un punto specifico anche sulle scuole che riaprono oggi per il personale scolastico e educativo, il 5 per i più piccoli, il 12 per i più grandi. Anche queste hanno un livello di messa in sicurezza che permette il rientro per tutti tranne che per una scuola dell’infanzia statale. Abbiamo bisogno di tempo per fare sì che i cortili siano tutti liberi dalla legna che abbiamo ammonticchiato, perché purtroppo tanti alberi sono caduti nei cortili”. La vicesindaca ha poi concluso: “Non è finita, abbiamo ancora il mese di settembre per fare tutta una serie di attività. I parchi sono riaperti tutti: dal primo di settembre c’è un’ordinanza nuova che racconta un tempo nuovo. È finita la grandissima emergenza che ci aveva chiesto la chiusura di tutti i parchi cintati, però chiediamo ai cittadini di mantenere grande attenzione soprattutto quando tornerà a piovere. Il grosso del lavoro e la messa in sicurezza, la priorità è stata ripristinare delle situazioni di non pericolo, ha accompagnato anche ATM nel ripristino di tutte le linee Tpl. Adesso anche lì stiamo facendo gli ultimi lavori che riguardano la circolare della 90 e 91 e altre tratte”.