Cede tetto durante un controllo, grave titolare di una ditta nel mantovano

Ivo Carnevali, titolare di un’impresa a Marmirolo, nel mantovano, questa mattina poco prima di mezzogiorno aveva deciso di salire sulla copertura per verificare alcune perdite dal tetto appena riparato nei giorni scorsi. Il 72enne è salito sul tetto per verificare le condizioni della copertura danneggiata dal maltempo dei giorni scorsi, ma le lastre in fibro cemento ecologico hanno ceduto e l’uomo è precipitato da un’altezza di sette metri. Nella caduta ha riportato un grave trauma alla testa che ha reso necessario il suo trasporto in eliambulanza agli spedali civili di Brescia, dove è stato ricoverato in coma nel reparto di rianimazione.