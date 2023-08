A Seregno (Mb) si è verificato un caso di febbre del Nilo. Sono state subito attivate tutte le procedure previste per questi casi. Il sindaco Alberto Rossi, attraverso un’ordinanza urgente, ha disposto la disinfestazione su suolo privato e pubblico nell’area compresa entro 200 metri dall’abitazione della persona colpita dalla West Nile. Sono interessate le vie Palanzone, Verdi, Cervino, via Vicinale della Foniera dal civico 67 fino al confine col comune di Giussano. L’intervento sarà effettuato a partire dalle 20 di oggi 31 agosto.

Il sindaco nell’ordinanza invita inoltre tutti i cittadini a prendere una serie di precauzioni: indossare abiti di colore chiaro in grado di coprire gran parte del corpo, usare spray insetticidi in ambienti chiusi, usare zanzariere, eliminare l’acqua dai sottovasi, coprire con coperchi o teli i contenitori usati per la raccolta di acqua in orti e giardini, pulire tombini e pozzetti in condomini e cortili un paio di volte all’anno