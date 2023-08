Maltempo, esonda un torrente in Valtellina

Preoccupa la situazione del torrente Frodolfo, in Valtellina. Una decina di persone è stata fatta evacuare dalla frazione di Santa Lucia, a Valdisotto (Sondrio), per precauzione per la parziale esondazione del torrente alla confluenza con l’Adda. Diverse strade e piste ciclabili in più paesi di Valtellina e Valchiavenna sono state chiuse, sempre per il maltempo.

Anche in provincia di Varese alcuni torrenti sono sotto osservazione. Il torrente Arnetta a Cavaria (Varese) è al limite dell’esondazione a causa delle forti perturbazioni. Sul posto sono attive diverse squadre dei vigili del fuoco, e non è esclusa la prossima evacuazione di alcuni residenti. Decine le richieste di soccorso in tutto il territorio provinciale per allagamenti, tetti scoperchiati e piante cadute. La maggior parte delle criticità si registra nella parte sud-est della provincia, nella zona di Saronno, dove si sono verificati diversi danni a coperture di edifici.