Giovane accoltellato alla schiena a Milano

E’ stato visto barcollante la notte sorsa in via Melchiorre Gioia a Milano e agli agenti della Questura ha detto di essere stato aggredito in un posto che non ricordava nel tragitto da Porta Venezia. Un marocchino di 18 anni è stato quindi portato dagli operatori del 118 con un taglio alla schiena all’ospedale Policlinico dove gli sono state diagnosticate ferite giudicate guaribili di 21 giorni. Ha raccontato ai poliziotti che, in Porta Venezia, ha incontrato un gruppo di cinque nordafricani con cui si è messo a conversare. Uno di questi ha estratto un coltellino e lo ha ferito portandogli via il cellulare. L’uomo, ancora sanguinante, si stava recando verso la stazione Garibaldi per trovarvi rifugio per la notte. Durante il tragitto è stato visto dai poliziotti.