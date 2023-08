Da Zernez a Livigno con il treno del Bernina

Il famoso treno rosso del Bernina arriverà fino a Livigno. Non si tratterà di una diramazione dalla linea Tirano – Passo Bernina – S.Moritz ma di una nuova linea da Zernez. Un progetto che si studia da tempo e che ora sta prendendo piede. La Ferrovia Retica infatti è d’accordo e gli studi di fattibilità tecnico-economica, avviati addirittura nel 2001 dall’Università Bocconi di Milano, diventeranno realtà. Ora è stato sottoscritto un protocollo dal comune di S-Chanf, di Zernez e dal Parco Nazionale Svizzero. Il vice sindaco di Livigno, Thommy Cantoni, come si legge su La Provincia di Sondrio, spiega che il tragitto ferroviario sarà di 12 km passando sotto il monte Cassana attraverso un tunnel di 6 km e la stazione sarà nella zona dell’Aquagranda. È la parte di Livigno vicino al lago e alla strada che porta al tunnel automobilistico Munt La Schera che già collega la località dell’alta Valtellina con Zernez. Si tratta di un collegamento ritenuto strategico anche per la Macro Regione alpina, ben visto dal Canton Grigioni per favorire i collegamenti ferroviari verso la Germania attraverso la Confederazione. A tal proposito c’è stato un incontro tra lo stesso vice sindaco di Livigno e Walter Finkbohner, referente per i progetti Interreg del Canton Grigioni. Tempi certi per la realizzazione della nuova tratta non ci sono ancora ma la vera novità è che c’è l’accordo.