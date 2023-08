Va in giro con una “pistola” in auto, denunciato un 65enne

Un uomo di 65 anni, residente a Cinisello Balsamo, è stato denunciato per porto d’armi ed oggetti atti ad offendere dalla locale di Bresso. Quando i vigili hanno fermato l’uomo hanno notato che, in tutta fretta, il 65enne ha cercato di nascondere qualcosa nel cruscotto. Dopo un rapido controllo è emerso che si trattava di una scacciacani, senza tappo rosso e del tutto simile ad una pistola Beretta. Oltre all’arma sono state sequestrate anche 40 cartucce. Alla richiesta di spiegazioni da parte degli agenti l’uomo ha risposto che portava dietro la pistola per sentirsi sicuro e per difesa personale.