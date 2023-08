Nel pomeriggio di ieri a Cassano d’Adda i vigili del fuoco hanno salvato una bambina di 9 anni e due ragazze di 20 e 26 anni, rimaste in balia della corrente del fiume. Sono stati alcuni bagnanti a chiamare i soccorsi vedendo le giovani in difficoltà. Soccorse, sono state affidate alle cure dei sanitari giunti sul posto, da quanto sembra, nessuna delle tre era in grado di nuotare.