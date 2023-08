Ultimi giorni di caldo, in arrivo un ciclone dal Nord Europa

APICE DELLA CANICOLA AFRICANA, SI SOFFRE FINO AL FINE SETTIMANA – “Al Centronord siamo entrati nell’apice della canicola africana con temperature sopra la media anche di oltre 6-8°C e caldo eccezionale pure sulle Alpi” – spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara – fino a sabato il grande caldo non mollerà la presa con punte di oltre 36-38°C sulle aree interne, qualche grado in meno sulle coste ma con afa elevata. Caldo e afa che si faranno sentire anche di notte, specie su coste e grandi città, con temperature che potranno non scendere sotto i 24-25°C. Al Sud per ora il caldo non ha mostrato particolari eccessi, ma si intensificherà nei prossimi giorni, quando l’asse dell’anticiclone africano piegherà dal Nord Italia verso il Sud”.

MA SONO IN ARRIVO VIOLENTI TEMPORALI A PARTIRE DAL NORD – “Già tra giovedì e venerdì’ assisteremo ai primi focolai temporaleschi su Alpi e occasionalmente Piemonte, residui tra Calabria e Sicilia dove andrà invece esaurendosi l’azione ciclonica dei giorni scorsi”- prosegue Ferrara di 3bmeteo.com – “ma nel weekend e soprattutto domenica sono attesi temporali più decisi sul Nord Italia, in particolare su Alpi, Prealpi e Nordovest dove non escludiamo locali nubifragi, grandinate anche di grosse dimensioni e forti quanto improvvise raffiche di vento. Potrebbe essere il preludio ad un pesante guasto atteso nella prossima settimana con temporali e nubifragi in avanzamento anche al Centro e poi al Sud per l’affondo di un vortice ciclonico nel cuore del Mediterraneo. Il tutto accompagnato da un netto calo delle temperature a partire dal Nord con stop alla canicola africana. Seguiranno importanti aggiornamenti”