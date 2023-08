Alpinista di 77 anni perde la vita ai Piani di Bobbio

Un uomo di 77 anni è morto nel tratto terminale della cresta Ongania, ai Piani di Bobbio, a Barzio. L’alpinista è precipitato dalla cresta in uno dei canali impervi che si trovano verso la località “Sentiero degli stradini”. Lo rende noto il Soccorso Alpino e Speleologico della Lombardia, spiegando che è l’ennesimo incidente sulle montagne della Valsassina, tre solo nella mattina di oggi. La dinamica dell’incidente in cui ha perso la vita il 77enne è in fase di accertamento da parte dei carabinieri. Questa mattina il soccorso alpino aveva effettuato già altri due interventi. Il primo alle 9 quando un cercatore di funghi è caduto mentre si trovava in località Cascina Rizzolo, a Cremeno, in una zona boschiva. Mentre l’operazione di soccorso stava per concludersi, verso le 11, i tecnici del soccorso alpino hanno ricevuto un secondo allarme, al rifugio Buzzoni, nel comune di Introbio, per una ragazza che aveva riportato una sospetta lesione a una gamba. Sul posto è arrivato l’elisoccorso di Como.