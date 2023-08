Incendio in centro a Bergamo: 43 sfollati, 20 case inagibili

Sono in tutto 43 le persone fuori casa per l’incendio che lunedì pomeriggio ha interessato quattro palazzine di via Moroni, nel cuore di Bergamo. Una ventina gli appartamenti dichiarati inagibili dai Vigili del Fuoco, per un totale di 40 unità immobiliari coinvolte nell’incendio, sulle cui cause sono in corso accertamenti da parte degli stessi pompieri. Forse potrebbe essere divampato da un vicino cantiere. Durante la notte tra lunedì e martedì i pompieri sono rimasti in via Moroni anche a presidiare la situazione ed evitare che si riaccendessero dei focolai e da ieri mattina, insieme alla polizia locale, i residenti hanno effettuato dei sopralluoghi nei rispettivi appartamenti, andando a recuperare i propri beni.