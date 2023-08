Turista ha un malore e muore durante un’escursione

Gianluca Betti, di 51 anni, è morto durante una escursione lungo i sentieri della Valtartano, sulle Alpi Orobie in Valtellina. È stato colto da un improvviso malore, forse un infarto, e si è accasciato al suolo. L’amico che era con lui sul sentiero, che si trova in territorio comunale di Tartano (Sondrio), ha subito lanciato l’allarme ma all’arrivo dei soccorsi per l’uomo, residente a Bollate (Milano), non c’era più nulla da fare. Con lui, nell’escursione nei boschi delle Alpi Orobie a cercare un po’ di fresco, dopo avere provato l’emozione di un passaggio sul vicino Ponte nel Cielo, la passerella tibetana dei record, oltre all’amico, c’era anche il figlio. Sul posto i militari della Guardia di finanza di Sondrio con i volontari del Soccorso Alpino. Informata, la Procura di Sondrio ha disposto il trasferimento del corpo all’obitorio dell’ospedale del capoluogo valtellinese. Non dovrebbe essere necessaria l’autopsia.