Riaprono il Museo di Storia Naturale ed il Planetario

Riaprono da domani il Museo di Storia Naturale e il Planetario di Milano. Le due strutture, all’interno del parco Indro Montanelli, erano chiuse ed inaccessibili dal 25 luglio scorso, quando un forte nubifragio si era scatenato sulla città facendo cadere oltre 400 alberi. Il Museo ed il Planetario saranno raggiungibili tramite dei percorsi messi in sicurezza, segnalati, delimitati e sorvegliati. Il Comune di Milano ha comunicato che verranno riaperti anche i giardini recintati di via Alghero-Nuoro nel Municipio 2, di via Nervesa-Gonzales nel Municipio 4, di via Fabriano-Chianciano nel Municipio 9. Si aggiungono ai 26 parchi e giardini già riaperti nelle scorse settimane. Torna inoltre agibile il parco Formentano, in Largo Marinai d’Italia, all’interno del quale potrà così svolgersi la manifestazione cinematografica “Anteo nella città”. “Continua l’impegno dell’Amministrazione comunale per riaprire gli spazi verdi e i luoghi della cultura colpiti dal nubifragio di luglio – spiega l‘assessora al Verde Elena Grandi -. Siamo soddisfatti per essere riusciti, con lo sforzo di tutte e tutti, a creare le condizioni anche per far partire la rassegna cinematografica del cinema Anteo. Resta l’impegno di riaprire tutti i nostri parchi entro la fine di agosto, obiettivo al quale stiamo lavorando senza sosta“.