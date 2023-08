Sosta, la Lega contro gli aumenti delle tariffe a Milano

“La scelta di vietare la sosta in centro è semplicemente sbagliata” Così Alessandro Verri Capogruppo della Lega a palazzo Marino. “Una scelta che penalizzerà soprattutto i più fragili che dopo l’aumento di area C si troveranno a non poter sostare l’auto per più di due ore. Mi chiedo come faranno coloro che devono andare in centro per fare delle visite mediche o per chi per appuntamenti di lavoro ci deve stare per più di due ore. Siamo poi preoccupati perché se questa amministrazione non si è fatta problemi a bloccare le auto in centro non ci stupirà se questo provvedimento verrà esteso anche a tutto il resto della città. La follia finto-green volta solo a rimpolpare le casse del comune non si ferma e i milanesi continueranno a pagare!”